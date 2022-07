Edward Still : « Notre profession, notre passion n’a aucun sens sans les supporters »

Alors que la direction a publié un communiqué pour apaiser le mécontentement de certains fans, Edward Still espère que la meilleure réponse viendra du terrain, ce samedi (16h) en ouverture de la saison contre Eupen.

L’atmosphère est un peu lourde au-dessus du Mambourg en ce début de saison. Juste avant l’ouverture officielle, ce samedi avec la visite d’Eupen, la direction carolo a publié un communiqué (à lire sur www.sporting-charleroi.be) pour tenter d’apaiser le mécontentement de certains supporters, peu satisfaits du mercato jusqu’ici. « Je n’ai pas plus à dire que ce qui est dans le communiqué », lâche le coach Edward Still. « Nous n’existons pas sans nos supporters. C’est très très clair. Notre profession, notre passion n’a aucun sens sans eux. Le faire en étant détachés d’eux ne mène à rien. Le plus important c’est donc notre prestation demain (Ndlr/ samedi) contre Eupen, la qualité de notre prestation et le niveau de notre engagement. À nous de jouer maintenant, ni plus ni moins. »