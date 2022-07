World Padel Tour: un incroyable point fait sensation (vidéo)

Incroyable point au tournoi du World Padel Tour de Malaga vendredi après-midi. Javier Garrido et Lucas Campagnolo ont illustré à merveille, en affrontant Franco Stupaczuk et Pablo Lima, qu’un point au padel n’est jamais terminé. « Ceci n’est pas un point, c’est un film », s’est même enflammé le compte Facebook du circuit. On vous laisse apprécier…

Cela dit : gagner un point fantastique est une chose mais ça ne fait pas forcément gagner un match. Stupaczuk et Lima, têtes de série nº4, l’ont emporté sans trembler (6-2, 6-1) en 1h23 et accède ainsi à la demi-finale du tournoi espagnol qui se jouera samedi.