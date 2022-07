Exposition: Toutankhamon ensorcelle Bruxelles (photos)

De l’or et des regards inquisiteurs soulignés de khôl, comme un parfum de Moyen-Orient. Ce mercredi, la Vallée des Rois est à Tour & Taxis. L’exposition Toutankhamon, son tombeau et ses trésors réveillent le mystère qui plane sur la découverte du tombeau du célèbre pharaon. Entre projections 3D, jeux de lumières et décors à l’image du tombeau tel qu’il a été découvert en 1922, on se croirait au cœur même de l’Antiquité. Une expérience immersive qui joue sur les sens, pour le plaisir des yeux et des oreilles.