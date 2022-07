Les Davids: une terre pelée devenue vignoble d’exception

S’il faudra encore attendre un peu avant de découvrir son parcours paysager et artistique, les vins du domaine et le superbe chai qui les abrite valent déjà le détour.

Presque arrivée au sommet de la côte, la voiture bifurque doucement sur la droite et s’engage dans une douce descente. Le panorama est superbe : du vert à perte de vue, les collines au loin, des vignobles sagement alignés sous le soleil, une grande pièce d’eau en contrebas et, discret, sur la gauche, un beau bâtiment tout en longueur : le chai des Davids. Pas de doute, nous sommes bien dans un domaine viticole. Et pourtant…