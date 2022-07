La renaissance de Gilbert Fastenaekens

Il y a décidément quelque chose de magique dans cet univers des Davids. Une ambiance détendue, chaleureuse, qui fait qu’on s’y sent immédiatement chez soi, au sein d’une équipe où chacun crée son propre rôle et participe à la construction d’ensemble. La preuve avec le photographe Gilbert Fastenaekens, embarqué dans l’aventure depuis quelques mois et dont une petite mais très belle exposition est présentée sur les passerelles du chai.

« Depuis 2015-2016, je n’avais plus rien fait », explique-t-il. « J’avais eu cette rétrospective au Botanique qui m’avait formidablement nourri. Suite à ça, je dirais que la photographie m’a quitté. Et je n’ai rien fait pour la retenir. L’urgence était peut-être partie. Je n’étais pas déprimé, mais je ne ressentais plus le besoin. Je ne voulais rien provoquer et je me suis rendu compte que ça marche très bien. Si on ne provoque rien… rien ne vient. »