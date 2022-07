Tribune de Christine Lagarde (BCE): «Maintenir la stabilité des prix»

L’inflation est trop élevée. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une augmentation des prix de l’énergie et des biens agricoles. Les pénuries de matériaux, d’équipements et de main-d’œuvre liées à la pandémie poussent également les prix à la hausse. Cela pèse sur les consommateurs et les entreprises dans l’ensemble de la zone euro, en particulier sur ceux dont les revenus sont faibles.

Cette inflation résulte en grande partie de facteurs qui échappent au contrôle des banquiers centraux. Nous pouvons cependant veiller à ce qu’elle ne devienne pas persistante, ce qui pourrait être le cas si les hausses de prix gagnaient toute l’économie, entraînant des anticipations d’accélération de l’inflation pour l’avenir. Une spirale salaires-prix, comparable à celles qui, par le passé, ont conduit à une inflation incontrôlable, pourrait alors s’enclencher.