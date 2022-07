Au cœur du domaine des Davids, sur les traces de Bas Smets

Après avoir créé le formidable parc de Luma à Arles et avant de réinventer l’esplanade de Notre-Dame de Paris, Bas Smets invente un petit parcours dans une forêt du Lubéron.

Au sommet d’un petit chemin, sous de grands arbres offrant un peu d’ombre bienvenue, Bas Smets s’arrête, désignant le paysage superbe qui s’étale sous nos yeux. « Je suis venu ici le 20 juillet de l’an dernier. On venait de terminer le parc de la Fondation Luma à Arles. Un truc vraiment très intense. La réussite n’était pas du tout garantie. Installer 80.000 plantes sur une dalle en béton, c’était un peu fou. Quand j’ai quitté Arles et que je suis arrivé ici, je me suis dit : “Le paradis existe.” A Arles, les contraintes étaient énormes. Ici, au contraire, tout semblait paisible. »