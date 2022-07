Un nouveau quartier militaire s’installera à Grammont

Le gouvernement fédéral a décidé de construire à Grammont (Flandre orientale) le second «quartier du futur», une caserne novatrice qui accueillera à terme un millier de personnes et pendant, pour le nord du pays, de celle qui s’installera à Charleroi, a indiqué le ministère de la Défense.

L’autre ville candidate qui demeurait en lice était Aalter.

Les deux quartiers du futur, dit «nord» et «sud», visent à apporter une réponse aux problèmes de personnel et d’infrastructures à la Défense en les construisant dans des régions où il y a peu d’installations militaires, afin d’offrir une plus grande stabilité géographique au personnel de ces régions.

Ils offriront un plus grand nombre de types d’emplois différents pour favoriser le recrutement de profils jeunes et spécialisés, sans disposer de terrain d’exercice dédié, selon le ministère. Ils visent ainsi à développer un maximum de synergies entre le monde civil et militaire au niveau de la mutualisation d’infrastructures, de programmes de formation, de programmes de recherche et de parcours de carrière.

Le futur quartier de Grammont se situera non loin de la frontière linguistique et notamment de la ville de Lessines (Hainaut).