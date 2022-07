Podcast – Prolongation du nucléaire: tout comprendre sur l’accord entre Engie et le gouvernement

Par Sandrine Puissant Publié le 22/07/2022 à 16:10 Temps de lecture: 1 min

Le gouvernement fédéral et la société Engie, qui exploite les centrales nucléaires en Belgique, ont trouvé un accord de principe pour continuer à exploiter les réacteurs de Doel 4 et de Tihange 3 dix ans de plus que prévu. Ils sont en tout cas d’accord pour continuer à négocier sur le sujet. Bernard Padoan, notre spécialiste énergie, nous explique.

