Brexit: le patron de Ryanair appelle à «plus de bon sens» sur l’immigation

« Nous avons cette bizarre situation pour le moment où au Royaume-Uni je peux obtenir des visas pour faire venir des Marocains pour travailler comme personnel de cabine. Mais je ne peux pas obtenir de visas pour des jeunes Portugais, Italiens, Slovaques… », a-t-il dit sur la Radio 4 de la BBC. « Nous avons besoin d’un peu plus de bon sens et d’une approche pratique sur la manière dont nous mettons en œuvre le Brexit », a-t-il ajouté.

Le patron de la compagnie « low cost » irlandaise Ryanair, Michael O’Leary, enjoint au gouvernement britannique de faire preuve de « plus de bon sens » sur la politique migratoire post-Brexit, en pleine pénurie de travailleurs dans l’aérien.

Davantage de visas pour des travailleurs européens aiderait à apaiser les perturbations dans les voyages aériens, affirme-t-il.

À lire aussi Au moins 38 plaintes sociales contre Ryanair depuis janvier 2021

Des difficultés de recrutements

Le Premier ministre sur le départ Boris Johnson, qui a mené la campagne pro-Brexit, affirme que la sortie britannique de l’UE doit permettre au Royaume-Uni de se passer de travailleurs européens bon marché pour embaucher plus de Britanniques avec de meilleures rémunérations.

Mais les offres d’emploi vacantes planent à des records et les entreprises peinent à recruter dans les secteurs qui avaient l’habitude de recourir à cette main d’oeuvre étrangère, à l’instar de l’hôtellerie-restauration, la distribution, l’agriculture, etc.

Ils doivent faire venir des travailleurs de pays de plus en plus lointains qui ne parviennent pas à compenser totalement les centaines de milliers d’Européens qui manquent, comparé à avant la pandémie et le Brexit.