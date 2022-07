France: on peut remplir sa piscine mais pas... arroser son potager dans un département

La Ville de Thonon a ainsi précisé que les usagers des jardins familiaux de la commune et du jardin partagé de la place de Crête n’auront plus accès à l’eau à compter de ce samedi 23 juillet.

Ce qui n’a pas manqué d’indigner, au lendemain de la publication de cet arrêté, certains élus comme le conseiller régional socialiste et conseiller municipal thononais, Jean-Baptiste Baud, qui a « saisi la préfecture ». « Alors que certaines familles comptent sur leur petite production pour contribuer à leur alimentation (dans un cadre d’inflation galopante), l’absence d’arrosage risque tout simplement de détruire ces récoltes, qui mêmes modestes, demeurent utiles. Et dans le même temps, on pourrait donc remplir une piscine… », écrit l’élu sur sa page Facebook. Un point de vue partagé par l’ancienne élue écologiste, également Thononaise, Elisabeth Charmot, qui a écrit à la sous-préfecture : « Les piscines peuvent être remises à niveau la nuit, on peut arroser les arbres qui viennent d’être plantés la nuit, mais les potagers, vitaux pour les personnes qui ont investi du temps et de l’argent dans les semis et plantations et qui en ont besoin pour se nourrir, ne pourraient pas être arrosés du tout ? (…) Nous sommes stupéfaits que la préfecture ait préféré privilégier les propriétaires de piscines que les jardiniers. »

Les parlementaires saisissent la préfecture

Jeudi 21 juillet, le sénateur de Haute-Savoie Cyril Pellevat a, de son côté, annoncé saisir lui aussi la préfecture, afin de demander une modification de l’arrêté, qui prévoirait une autorisation d’arrosage des potagers durant à la nuit. « La culture d’un potager s’inscrit dans une démarche responsable et écologique. De surcroît, dans le contexte inflationniste que nous connaissons, des ménages aux revenus modestes comptent sur la production de leur jardin pour se nourrir et ainsi réduire leurs dépenses, écrit l’élu dans un communiqué de presse. De nombreux administrés et élus me font part de leur incompréhension face à cet arbitrage, et estiment qu’il privilégie les propriétaires de piscine et des entreprises pour un usage d’eau qui n’est pas une absolue nécessité, face à des particuliers souhaitant utiliser de l’eau dans des quantités raisonnables pour subvenir à leurs besoins de manière durable. »

Virginie Duby-Muller a fait de même dans la journée. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture « m’a confirmé ce soir (jeudi 21 juillet, NDLR) qu’une communication sera faite prochainement pour annoncer une tolérance pour l'arrosage des jardins potagers individuels » a annoncé la députée.

D’autres choix ailleurs en France, mais pas en Savoie

Si l’Etat donne des lignes directrices quant aux incidences de ces différents niveaux d’alerte, il revient à chaque préfecture d’établir les arrêtés. Ainsi, par exemple, dans les départements du Doubs, de la Meurthe-et-Moselle ou encore de l’Ille-et-Vilaine, également placés en alerte renforcée il y a quelques jours, l’arrosage des jardins reste autorisé entre 20h et 8h (ou 9h).