Plus long mais moins cher, le voyage en bus gagne en popularité

C’est un mode de transport qui a connu un sacré coup d’accélérateur ces dernières années. Des centaines de bus sillonnent aujourd’hui chaque jour les autoroutes européennes et belges pour déposer des voyageurs dans l’une ou l’autre grandes villes. Un marché qui s’est consolidé et que se partage aujourd’hui le géant allemand Flixbus (3 millions de passagers en Belgique en 2019 et une présence dans 37 pays dans le monde) et le français BlaBlaCar. Tous deux confirment l’engouement. « Mai et juin ont déjà été des mois exceptionnels. Et pour juillet, on est à 30 % de réservations en plus par rapport à juin. Ce sont des fréquentations records cet été », se réjouit Charles Billiard, le porte-parole de Flixbus Benelux. La compagnie a d’ailleurs renforcé son réseau en juillet et août, tout comme sa concurrente. « Nous avons agrandi notre capacité de 20 % par rapport à 2019 », confirme-t-on chez BlaBlaCar. « Ça représente maintenant 900 départs tous les week-ends en Europe ».