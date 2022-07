D1A: une Union SG «new-look» qui sera très attendue

L’USG débute sa saison avec un noyau relifté. Un groupe au sein duquel les anciens devront se remotiver après une saison exceptionnelle, et les nouveaux faire oublier les départs d’Undav, Mitoma et Nielsen.

Ce samedi à 20h45, le coup d’envoi d’une saison très attendue du côté de l’Union sera donné au Stayen de Saint-Trond par Jonathan Lardot. Une campagne que le club saint-gillois abordera sans Millan, Undav, Mitoma, Kozlowski, Sorinola, Nielsen, Marcq et Bager, tous les huit partis vers d’autres cieux. Mais avec cinq nouvelles têtes : Boone, Sykes, Dony, Eckert et Adingra. En attendant, plus que probablement, encore l’un ou l’autre renfort. C’est donc avec un groupe relifté, mais non dénué de qualités, que l’USG lance cette campagne qui s’annonce d’ores et déjà historique.