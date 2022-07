La Liga demande l’annulation du nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le PSG

Il s’agit de la première étape de la stratégie de LaLiga et de son avocat en direction du PSG, comme Juan Branco l’avait annoncé le 17 juin lors d’une conférence de presse à Paris, prévoyant « des procédures graduées » visant le PSG.

La ligue espagnole de football (LaLiga) a demandé l’abrogation du contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain devant le tribunal administratif (TA) de Paris, selon la plainte consultée vendredi par l’AFP.

La Liga demande également l’annulation de la validation des comptes du club par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Ces deux requêtes ont été rejetées dans la même journée pour défaut d’urgence, a appris l’AFP de source judiciaire, et seront examinées sur le fond dans un délai plus long.