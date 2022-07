Youssouph Badji: « Retrouver le niveau que j’ai toujours eu depuis mes débuts»

C’est peut-être un des Carolos les plus affamés en ce début de saison. Samedi dernier, en amical contre Strasbourg, Youssouph Badji a retrouvé le stade, lui qui avait été blessé le 30 avril avril dernier contre Gand. Ce jour-là, il avait eu, dès la 12e minute, l’orteil fracturé, mais avait tenu jusqu’à la pause. Ce qui en dit long aussi sur son caractère derrière son look décontracté. Arrivé en janvier dernier, le jeune Sénégalais (20 ans) prêté par Bruges a d’abord dû se relancer après son échec à Brest. Cette saison doit donc marquer son éclosion définitive. Avec le départ de Vakoun Bayo et l’arrivée tardive de Nadhir Benbouali, c’est lui qui devrait porter l’attaque en ce tout début de championnat, à commencer ce samedi contre Eupen. En espérant inscrire son premier but en championnat depuis le 7 mars… 2021.

Youssouph, cela a dû vous faire du bien, contre Strasbourg, de pouvoir rejouer enfin.