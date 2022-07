Sortie du nucléaire: sur le coût des déchets, Ecolo a en partie dû renoncer

Le nucléaire, tout simplement, n’est pas une solution ». C’était le 21 janvier. Omicron contaminait tous azimuts, l’Ukraine jouissait de son intégrité territoriale et la flambée des prix de l’énergie commençait doucement à inquiéter. Jean-Marc Nollet, lui, assurait dans nos colonnes que la Belgique sortirait du nucléaire. « Pas de plan B », clamait alors le coprésident d’Ecolo.

Et pourtant, six semaines plus tard, le 7 mars, toujours dans les colonnes du Soir, le Hainuyer entrouvrait la porte, au nom de la sécurité d’approvisionnement du pays et de la maîtrise des prix de l’électricité. On connaît la suite : la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025 était actée dix jours plus tard, à condition d’investir massivement dans le renouvelable et que le coût de la gestion des déchets radioactifs et celui du démantèlement des centrales ne soient pas supportés par la collectivité.