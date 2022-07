Edward Still: « Les joueurs savent qu’il y a une pression»

Alors que la saison n’a pas encore débuté, l’atmosphère est déjà un peu lourde au-dessus du Mambourg. Jeudi soir, la direction a publié sur son site un communiqué pour tenter de ramener certains supporters à un état d’esprit plus positif. « Nous n’existons pas sans nos supporters. Notre profession, notre passion n’a aucun sens sans eux. Le plus important c’est donc notre prestation demain contre Eupen, la qualité de notre prestation et le niveau de notre engagement. À nous de jouer maintenant. Ni plus, ni moins », lâche Edward Still, qui préfère les actes aux paroles.