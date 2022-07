Guerre en Ukraine: l’Union européenne salue prudemment l’accord sur les céréales signé à Istanbul

Le « succès » de l’accord dépendra de sa « mise en œuvre rapide et de bonne foi », exhorte l’UE. Qui a amendé ses propres sanctions pour faciliter le commerce des céréales et engrais russes. Et a allongé sa « liste noire » des personnalités sanctionnées pour le soutien à l’offensive. Jusqu’à cibler un club de motards ultra-nationalistes…