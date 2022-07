La justice belge suspend tout transfert du terroriste iranien Assadollah Assadi

Dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures seulement après le vote de la loi, une première décision de justice a donné tort aux avocats. Mais la Cour d’appel en a jugé autrement ce vendredi et a reconnu l’absolue nécessité : « C’est une victoire pour la séparation des pouvoirs », se réjouit Georges Henri Beauthier. Dans leur requête, dont Le Soir, a pris connaissance, les avocats stipulent qu’« en l’absence de tout contrôle juridictionnel préalable au transfert, le traité permet donc au pouvoir exécutif de faire échapper à la compétence du pouvoir judiciaire belge le pouvoir de déterminer l’exécution de la peine ».

C’est un premier revers pour la loi controversée. Le tribunal d’appel de Bruxelles a décidé ce vendredi d’interdire provisoirement le transfert d’Assadollah Assadi vers l’Iran. Les avocats François Tulkens et Georges Henri Beauthier ont obtenu cette décision de justice au nom d’une dizaine de parties civiles du procès dans lequel le diplomate iranien a été condamné pour terrorisme. La Cour d’appel a retenu dans sa décision l’argument d’absolue nécessité. Une audience doit avoir lieu mercredi dans laquelle l’Etat devra justifier l’urgence à transférer l’Iranien.

Un condamné contre un innocent

Le gouvernement belge a fait voter en urgence une loi qui permet de transférer des prisonniers de la Belgique vers l’Iran (et inversement). La diplomatie belge espère ainsi apaiser le courroux de Téhéran, qui conteste depuis toujours l’arrestation et la condamnation de son diplomate. Entre-temps, un humanitaire belge, Olivier Vandecasteele, a été arrêté et est emprisonné à l’isolement depuis cinq mois. Le gouvernement suspecte qu’il s’agisse de représailles.

Assadollah Assadi a été condamné en 2021 pour avoir fomenté un attentat qui visait un congrès de l’opposition iranienne. Les services de sécurité belges ont réussi à déjouer en dernière minute cet attentat qui devait frapper cette réunion à Villepinte, en France.

La république islamique a répété la semaine dernière son espoir, par la voix d’un porte-parole des Affaires étrangères : « Nous espérons que (…) nous assisterons bientôt à la libération de ce précieux diplomate iranien. » Et c’est exactement la crainte des avocats : « En l’espèce, il est évident que les services de l’Etat belge pourront sans attendre la publication, mettre en oeuvre la loi et Monsieur Assadi pourra en bénéficier, et donc être transféré hors de la prison belge où il purge sa peine. »

Dans leur requête, les parties civiles estiment que ce transfèrement, la loi (et le Traité) qui le permettent, sont attentatoires à leurs droits subjectifs, inconstitutionnels ». Par ailleurs, les avocats pointent « la violation du droit des victimes en matière d’exécution des peines, la violation de l’article 2 de la CEDH et de l’obligation des Etats d’assurer l’effectivité des condamnations pénales (…) ».