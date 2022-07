Christophe Laporte a offert à la France sa première victoire sur ce Tour: «Wout m’a dit que c’était à moi de jouer»

Christophe Laporte a placé une accélération à 1,5 km de l’arrivée, avant d’aller chercher les trois hommes de tête puis de s’imposer avec 1 seconde d’avance sur

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) et l’Italien Alberto Dainese (DSM).

« Dans le final, nous avions comme mission de sécuriser la position de Jonas (Vingegaard, le maillot jaune, ndlr). C’est Wout qui s’est occupé de tout et à 3 km de l’arrivée, j’ai entendu dans l’oreillette que j’avais carte blanche », explique le vainqueur du jour. « Il y a eu une petite chicane sur laquelle une petite cassure s’est faite, j’en ai profité pour faire le jump avec les trois coureurs devant. Ensuite j’ai accéléré aux 500 mètres, je me suis retourné et j’avais fait un trou sur eux. Je me suis un peu écrasé sur la fin, mais ça a quand même suffi, j’ai même pu savourer le passage de la ligne. C’est énorme pour moi, remporter une étape du Tour de France c’est le rêve de tout coureur. Je n’étais pas venu avec cet objectif, j’étais déjà très heureux de tout ce que j’ai pu faire pour l’équipe sur ce Tour. Et si j’avais dû travailler pour Wout aujourd’hui, ça m’allait très bien aussi. Je m’étais dit que j’aurais peut-être une opportunité en troisième semaine, et elle s’est présentée. Ça ne se présente pas tous les jours. Cela compte aussi de ne pas laisser la patrie bredouille, mais s’il y avait déjà eu des victoires françaises, j’aurais été très content de gagner aussi. Si cela a pu faire plaisir à de nombreux téléspectateurs devant leurs écrans, c’est encore mieux ».