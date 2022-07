Le contre-la-montre de Rocamadour en guise d’ultime festival au Tour de France: une nouvelle chance de victoire pour Wout van Aert?

Les corps meurtris par la fatigue, la tête un peu ailleurs aussi, la chaleur sous le casque et, en guise de remerciement de ce Tour phénoménal, près de 41 kilomètres de contre-la-montre à parcourir ce samedi dans le Lot : le supplice des rescapés de la Grande Boucle se produira homme contre homme. Avec en guise de musique, les encouragements et les conseils des directeurs sportifs dans l’oreillette, une haie d’honneur des spectateurs entre deux tournées de tournesols et de vin de pays.