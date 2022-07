Mercato cycliste: un ancien champion du monde tout proche d’Intermarché – Wanty Gobert!

Le Portugais Rui Costa, depuis six années chez UAE, ne va pas prolonger l’aventure avec l’équipe persique. Selon nos informations, l’ancien champion du monde devrait porter la saison prochaine le maillot de la formation Intermarché – Wanty Gobert. À trente-cinq ans, l’irisé de Florence, en 2013, compte aussi deux victoires sur le Tour de France et un Tour de Suisse au palmarès, la même glorieuse année que son titre mondial.

Au sein de l’équipe basée à Tournai, Rui Costa devrait être un renfort de poids et d’expérience dans les pourcentages comme sur les classiques pour Biniam Girmay, dont la formation belge cherche à étoffer l’entourage. Même si le Portugais est moins tranchant qu’à ses grandes années et attend la vingt-huitième victoire de sa carrière depuis son titre national en août 2020, il reste un pilier dans le peloton, un coureur toujours capable d’émerger dans les bosses et qui propose une connaissance de la course extrêmement vaste. Un bon guide, donc, pour le vainqueur de Gand-Wevelgem choyé par IWG et qui sera du reste dès ce samedi sur les routes du Tour de Wallonie.