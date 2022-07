Alexander De Croo sur le nucléaire: «Tout le monde regarde dans la même direction, Engie et nous»

Alexander De Croo défend l’accord de principe conclu entre le gouvernement fédéral et Engie sur la prolongation des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4.

On peut rassurer le citoyen, il n’y aura pas de problème d’approvisionnement en énergie en Belgique à l’horizon 2026 ?

En effet, on peut le rassurer. Tout le monde regarde dans la même direction, Engie et nous. Ce n’était pas le cas il y a encore quelques mois, ils étaient hostiles à gérer la prolongation du nucléaire, ce n’est plus le cas maintenant. Il faudra compléter l’accord dans les mois à venir, c’est un dossier très complexe évidemment. Formellement nous devons transformer cet accord de principe en un accord final et détaillé, mais la confiance est là et réciproque.