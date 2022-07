Grève Ryanair: à quoi s’attendre ce week-end?

Un nouveau mouvement de grève a été annoncé chez les pilotes Ryanair, ces 23 et 24 juillet. A Charleroi et à Zaventem, près de 70 vols avaient été annulés, impactant des milliers de passagers.

Le bras de fer se poursuit entre la compagnie aérienne Ryanair et son personnel basé en Belgique, à nouveau en grève samedi et dimanche, occasionnant plusieurs dizaines d’annulations de vols. Environ un tiers des vols Ryanair qui étaient prévus sur ces deux jours sont annulés dans les aéroports belges de Charleroi (sud) et Bruxelles-Zaventem, selon les exploitants des deux sites.

Aéroport de Zaventem

A Zaventem, les annulations portent sur « cinq rotations par jour », soit dix vols quotidiens, vingt sur tout le week-end, ce qui représente aussi environ un tiers de l’activité de la compagnie irlandaise, selon l’aéroport.

Mais les aéroports belges sont aussi desservis par des avions stationnés dans d’autres pays européens, avec du personnel non belge, ce qui minimise l’impact de cette grève, selon Ryanair. Interrogée par l’AFP, la compagnie à bas coûts a assuré que « plus de 90 % » de ses vols desservant Charleroi et Zaventem seraient opérés samedi et dimanche.

Ce nouveau mouvement de grève à l’appel du syndicat chrétien CNE, le seul représenté chez Ryanair en Belgique, concerne les pilotes et le personnel de bord, comme fin juin.

Revendications syndicales

Le syndicat reproche à la compagnie de ne pas adapter les salaires au coût de la vie et à la charge de travail.

« Le personnel de bord réclame le respect du droit du travail belge avec la garantie d’un salaire minimum pour tous et dénonce l’absence d’une direction des Ressources Humaines basée en Belgique et connaissant la législation sociale belge », souligne-t-il son site.