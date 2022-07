La crise des médecins généralistes: «Chaque semaine, des patients m’appellent et je les remballe»

En (sur)nombre autrefois, les médecins généralistes sont devenus une denrée rare. Sans qu’on ne puisse déterminer le nombre d’heures qu’ils pratiquent ni où, on en comptait 17.492 à la fin de 2021 (soit 780 de plus qu’en 2019). Alors qu’un tiers d’entre eux ont plus de 65 ans, la pénurie s’aggrave dans certaines communes, y compris en Flandre.

Selon l’Observatoire de la santé, la capitale aura besoin de 486 médecins généralistes supplémentaires d’ici cinq ans et de 835 en plus à l’horizon 2037. Le constat de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) est encore plus accablant : une commune wallonne sur deux se trouve en pénurie, selon la norme fixée par le fédéral (moins de 90 généralistes pour 100.000 habitants).