Eden Hazard veut enfin briller avec Real Madrid: «Montrer que j’ai ce qu’il faut pour jouer ici»

Après trois saisons noires, le capitaine des Diables rouges entend bien retrouver son meilleur niveau et faire l’étalage de tout son talent cette saison.

Eden Hazard va-t-il enfin connaître une saison jalonnée de buts, d’assists et d’exploits en tous genres sous la vareuse du Real Madrid ? Actuellement en pleine préparation avant le club merengue, le Diable rouge en est aujourd’hui intimement convaincu, comme il l’a confié à nos confrères d’ESPN. « Je veux montrer que j’ai ce qu’il faut pour jouer ici. Je me sens bien, je suis en bonne santé, je peux jouer, je peux de nouveau faire ce que je veux sur un terrain. J’espère que je resterai en forme. »

Pour le Brainois, ses nombreux pépins physiques et les longs moments de doute qui en découlent appartiennent désormais au passé. « Croyez-moi, ce n’est pas facile. Quand tu joues au foot, tu veux être sur le terrain, quand tu ne l’es pas, tu te demandes ce qu’il se passe. Je n’avais pas été blessé avant, c’était assez neuf pour moi, mais tu dois apprendre. Apprendre comment fonctionne ton corps, comment en prendre soin, comment l’utiliser. Tu travailles plus avec des physios. Au fond de moi, je voulais faire de bonnes choses, mais je ne jouais plus. Aujourd’hui, je veux montrer qu’on peut gagner les mêmes titres avec moi sur le terrain. »