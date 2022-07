Ryanair: pourquoi y aura-t-il grève des pilotes en Belgique et plus en Espagne ni en France?

La grève des pilotes de Ryanair basés en Belgique aura bien lieu, ces samedi et dimanche. Comme elle l’avait bien laissé sous-entendre dans sa lettre aux pilotes, la compagnie low-cost n’a rien fait, finalement, pour l’empêcher. C’est même avec une certaine délectation qu’elle a envoyé, jeudi, un communiqué signalant qu’elle venait de signer un accord avec les syndicats des pilotes en France et en Espagne. « Ces accords avec les syndicats SEPLA (Espagne) et SNPL (France) prévoient un rétablissement accéléré des salaires et des améliorations futures des salaires pour chaque année jusqu’en mars 2027. Cette année, la compagnie aérienne atteindra 115 % de sa capacité pré-covid et donne la priorité au rétablissement rapide des salaires de son personnel par le biais de ces accords renégociés, afin de préserver les emplois et de disposer d’une base pour la croissance. »