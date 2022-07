Deux avocats belges en plein bras-de-fer contre l’UEFA

Le FC Swift Hesperange, club luxembourgeois de football évoluant en 1ère division, a annoncé ce vendredi qu’il assigne la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) et l’UEFA, pour réparation d’un préjudice, devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il demande que des questions préjudicielles soient posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour violation de la libre concurrence, de la libre circulation des capitaux, de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services. Certaines des questions soulevées au sujet de diverses règles UEFA et FLF, comme celle portant sur les joueurs formés localement ou le fait de ne pas pouvoir, pour un club, gérer et organiser des compétitions transnationales (une ligue Benelux, par exemple), sont déjà en cours d’examen dans d’autres dossiers -celui de Lior Refaelov et de l’Antwerp, et celui de la Superleague.