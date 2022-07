Disparition de Bénédicte et Léa: les dernières informations

Bénédicte et Léa, une mère et sa fille, avaient été portées disparues ce mardi soir, avant d’être finalement retrouvées saines et sauves. Bénédicte aurait perdu son téléphone dès le premier jour des vacances, se retrouvant donc sans moyen de communication.

Une mère et sa fille de 8 ans, portées disparues mardi soir après un séjour à Ostende, ont été retrouvées vendredi après-midi, a indiqué le procureur de division du parquet de Liège.

Bénédicte Demoulin, 35 ans, et sa fille Léa, 8 ans, étaient activement recherchées alors qu’elles devaient rentrer à Liège d’un voyage à Ostende. Elles ne s’étaient plus manifestées depuis mardi et leur arrivée à la gare de Liège-Guillemins aux alentours de 23h20. Bénédicte aurait perdu son téléphone dès le premier jour des vacances, ne pouvant ainsi plus contacter ses proches.