Tour de France: Jumbo-Visma la joue comme Johan Cruyff

En pleine razzia, la formation néerlandaise a transposé au cyclisme le fameux modèle du « football total » de l’Ajax et des « Oranjes », dans les années septante. Tout le monde participe à l’offensive et, surtout, tout le monde gagne, à l’image de Christophe Laporte à Cahors.

Le carton est plein. Il déborde, même. Sur cette Grande Boucle, l’équipe Jumbo-Visma a cannibalisé à-peu-près tout ce qui pouvait l’être. À Cahors, dans un numéro d’anticipation et de sang-froid qui anime ceux qui sont en confiance, Christophe Laporte a ajouté une nouvelle ligne au bilan mirifique du team néerlandais. Une cinquième victoire d’étape, la première du coureur français sur un Tour où il a assuré les tâches domestiques presque tous les jours. « Pendant l’étape, Wout est venu me voir, il m’a dit ‘c’est pour toi cette fois, je m’occupe de Jonas et toi tu vas gagner’. On m’a laissé l’opportunité… Je réalise un rêve d’enfant là », sourit le Provençal qui, dans la même respiration, insiste sur l’importance de sa formation. « Ma victoire est à 100 % liée à l’équipe pour laquelle je roule. Je les remercie car j’ai une forme que je n’avais encore jamais eue. Chez Jumbo, rien n’est laissé au hasard. Préparation, nutrition, matériel, tout est millimétré.