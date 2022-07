Euro féminin: les Red Flames éliminées en quarts de finale dans les arrêts de jeu par la Suède

Après un match héroïque face à la deuxième équipe au classement FIFA, les Red Flames (FIFA 19) se sont inclinées dans les arrêts de jeu vendredi contre la Suède en quart de finale de l’Euro féminin (1-0).

Dès le début de la rencontre, les Suédoises se montraient dangereuses. Nicky Evrard était obligée de s’allonger (6e) et voyait une frappe dévissée de Filippa Angeldal passer à côté (7e). La joueuse de Manchester City retentait sa chance après une erreur de Laura Deloose mais son tir passait au-dessus (11e). Cela se rapprochait encore lorsqu’Amanda Ilestedt, légèrement hors-jeu, reprenait un centre de la tête mais Stina Blackstenius ne parvenait pas à conclure après un bel arrêt d’Evrard (14e). Lorsque Blackstenius, lancée en profondeur, trompait Evrard, on pensait voir la Suède ouvrir le score mais le VAR annulait le but de l’attaquante d’Arsenal pour hors-jeu (24e).