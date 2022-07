Incendies en Gironde: 10.500 personnes supplémentaires peuvent réintégrer leur domicile

Quelque 10.500 personnes qui ont évacué leur logement en raison des incendies en Gironde vont pouvoir y retourner vendredi soir et samedi matin, a indiqué la préfète Fabienne Buccio, précisant que les deux feux n’étaient toujours pas fixés même s’ils ne progressent plus depuis mercredi.

« Il y a une amélioration dans les deux sites mais les feux ne sont pas fixés », a dit Mme Buccio. « On est dans un début de retour à la normal, notamment avec la réintégration des habitants ». « On va d’abord déclarer les incendies fixés, je pense (que ce sera fait) assez rapidement, avant de les déclarer éteints, ce qui va prendre un certain temps », a ajouté la préfète.

Dans le secteur de Landiras, ce sont les communes de Villandrault, Noaillan, Budos, Léogeats et Landiras (sauf le hameau de Manine), soit 6.500 déplacés, qui sont concernés par un retour dès vendredi soir. « On aura (ainsi) réintégrer les deux-tiers de la population » évacuée de ce secteur.

L’accalmie aussi au Bassin d’Arcachon

Sur les bords du très touristique Bassin d’Arcachon, près de la célèbre dune du Pilat, les 4.000 habitants du bourg de Cazaux, qui avaient été évacués le 14 juillet, pourront, eux, retrouver leur foyer samedi matin.

Depuis le début des deux incendies il y a dix jours, plus de 36.000 habitants et vacanciers avaient été obligés de plier bagage en urgence de manière préventive. Jeudi, face à l’accalmie, près de 6.000 évacués avaient déjà pu regagner leur domicile, dont 3.500 à la Teste-de-Buch, le reste à Cabanac-et-Villagrains, Budos et Saint-Magne dans le secteur de Landiras.

Le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode a précisé que les personnes évacuées d’Ehpad n’étaient pas encore concernées par des retours à domicile.

20.000 hectares détruits

Plus de 20.000 hectares de forêt ont été détruits en Gironde depuis le début des incendies, qui n’ont plus progressé depuis mercredi alors que « d’importants moyens » restent engagés selon les pompiers. Ces derniers poursuivent « le traitement des lisières et des points chauds » qui fument et peuvent provoquer des reprises de feu s’ils ne sont pas refroidis.

« On a traité à peu près une trentaine de départs de feu sur les deux sites », a expliqué vendredi le chef des pompiers de Gironde Marc Vermeulen, qui s’est déclaré « optimiste pour la suite », même s’il se méfie de la journée de dimanche « avec des températures supérieures à 30ºC » sur les deux sites.