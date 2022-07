Accord Ukraine-Russie sur l’export de céréales: une «lueur d’espoir» en mer Noire

L’Ukraine et la Russie ont signé à Istanbul deux accords séparés avec la Turquie et les Nations unies sur l’exportation des céréales et produits agricoles via la mer Noire. En s’imposant comme le médiateur privilégié de cette crise, la Turquie prouve à ses alliés de l’Otan l’intérêt de sa position vis-à-vis de la Russie.