Météo: des averses orageuses remontent depuis la France, une province placée en alerte jaune

Des averses orageuses sont attendues dans le sud du pays ce vendredi. Le numéro 1722 a été activé, pour risque de tempête et d’inondation. La province de Luxembourg a été placée en alerte jaune.

Ce vendredi soir et en première partie de nuit, la nébulosité restera variable à abondante avec un risque d’averses croissant depuis la France. L’un ou l’autre coup de tonnerre pourra être entendu. L’activité orageuse principale est attendue sur le nord-est de la France et le Grand-Duché de Luxembourg, mais elle pourrait déborder sur la province de Luxembourg. Dans ce cas, des cumuls de 10 voire 20 l/m² pourront être observés en peu de temps. En seconde partie de nuit, le temps deviendra souvent sec avec le développement de plus larges éclaircies. Les minima atteindront régulièrement 12 à 14 degrés dans les différentes régions voire 15 degrés en bord de mer ou en Gaume.

Le numéro 1722 a été mis en place en prévisions de possibles dégâts liés aux tempêtes et aux inondations.