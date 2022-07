Deux jeunes s’écrasent avec une voiture partagée et publient la vidéo sur TikTok

Deux jeunes hommes ont publié jeudi la vidéo d’un crash de voiture, survenu dans la commune de Pelt, en province du Limbourg. La vidéo montre qu’il s’agit d’une voiture partagée de la municipalité. Dans la vidéo, les deux jeunes se filment en roulant à toute vitesse, allant jusqu’à 158 kilomètres par heure.

Selon Het Laaste Nieuws, la pluie aurait rendu la chaussée glissante et le véhicule dérape dans un virage. Le conducteur semble perdre le contrôle de son véhicule et la voiture vient s’écraser contre un lampadaire, évitant de justesse un conducteur en sens inverse. Les deux occupants semblent alors avoir évité le pire et ne sont pas blessés.