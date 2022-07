Mondiaux d’athlétisme: les Tornados pour embellir le tableau des médailles?

Les relayeurs du 4 x 400 m avaient décroché le bronze lors des Mondiaux organisés en 2019 à Doha (Qatar). Leur régularité au plus haut niveau depuis 14 ans reste étonnante.

Pour l’équipe belge, c’est devenu une constante depuis pas mal d’années, maintenant. Quand il n’y en a plus, c’est-à-dire quand on arrive en bout de course d’un grand championnat, il y en a encore, car c’est alors que débarquent les Tornados. Après 14 années de pratique, en plein air comme en salle, la bande à Jacques Borlée en est à 28 finales au cours desquelles elle a décroché 14 médailles, dont 5 d’or sur 4 x 400 m. Sans oublier un nombre indécent de quatrièmes places, dont certaines, notamment aux deux derniers J.O., ont fait très mal…