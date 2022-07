Noë Dussenne, buteur héroïque lors du partage du Standard contre La Gantoise (2-2): «C’est un point qui fait du bien au mental» Le capitaine des Rouches a permis à son équipe d’arracher le match nul en toute fin de match, malgré l’infériorité numérique.

Photo News

Par la rédaction Publié le 22/07/2022 à 23:17 Temps de lecture: 2 min

Le Standard a arraché un partage en toute fin de match contre La Gantoise ce vendredi, lors du match d’ouverture du championnat belge (2-2). Réduits à dix dès la 15e minute, les Rouches ont égalisé en toute fin de match grâce à une tête de Noë Dussenne. Interrogé au micro d’Eleven Sports après la rencontre, le capitaine des Rouches n’a pas masqué sa joie. « C’était un super centre dans les toutes dernières minutes et je la mets vraiment bien », s’est-il réjoui. « On avait travaillé les phases arrêtées à l’entraînement et ça a été bénéfique. J’ai mis une tête à côté hier à l’entraînement et le coach m’a dit d’ouvrir les yeux. Ça a marché. Ça fait du bien au groupe car on travaille énormément. C’était un match difficile mais on a réagi de manière solidaire et avec beaucoup de maturité. »

« On a lu dans la presse qu’il y avait 19.000 abonnés cette saison. Les mecs sont derrières nous quoiqu’il arrive », a poursuivi Dussenne. « On doit tout donner après cette dernière année qui était exécrable. Ce n’est qu’un point mais ça fait du bien au mental. Le coach veut qu’on fonde une famille, on fait beaucoup de team building, et ça porte ses fruits. »