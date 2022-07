Les bulletins des Rouches face à Gand: Dussenne en patron, Raskin très actif

6 Bodart : un arrêt au sol sur une frappe de Tissoudali, un placement impeccable sur une reprise de Lemajic, solide sur un tir de Cuypers, sauvé par sa transversale un peu plus tard... il a grandement contribué à contrecarrer les plans des Gantois durant une heure avant de se retrouver impuissant sur les deux buts adverses.

5,5 Ngoy : Lemajic s’est joué de lui, échappant au marquage sur le deuxième but gantois. Dommage car il fut solide la majorité du temps.

7 Dussenne : il s’est comporté en patron de la première à la dernière minute. Sa présence dans les duels aériens fut souvent précieuse et son intervention, du pied, dans le rectangle de toute beauté alors que Tissoudali s’ouvrait le but, peu après la demi-heure. Il ponctue sa belle prestation par un magnifique but égalisateur.