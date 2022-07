Engie et l’Etat belge sont en bateau…

Le partage de bénéfices plantureux, c’est ce qu’on nous vend aujourd’hui comme le scénario économique le plus vraisemblable. Peut-être, mais avec quelle pérennité ?

Un accord entre l’Etat belge et Engie sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 ? Tant promis, tant annoncé et enfin là ? A condition de considérer que faire un accord consiste à obtenir d’une partie qui refuse de négocier qu’elle accepte de se mettre à table.

Ou qu’un accord est une « déclaration d’intention non contraignante », comprenez que tout reste à faire et que rien n’engage Engie à quoi que ce soit.