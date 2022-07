Série tirée du «Seigneur des Anneaux»: Amazon dévoile de nouveaux extraits (photos et vidéo)

Amazon est réputé avoir prévu un budget de plus d’un milliard de dollars pour les cinq saisons programmées des « Anneaux de Pouvoir », devant durer chacune dix heures.

Les passionnés présents au Comic-Con, dont beaucoup ont fait la queue toute la nuit pour s’assurer une place dans la salle, ont pu voir en exclusivité des extraits de la première saison de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », ainsi que des interviews avec les créateurs de la série et une vingtaine d’acteurs.

« En tant que fans, spectateurs et amoureux de la Terre du Milieu et de Tolkien, on ne voulait pas faire un truc parallèle ou une série dérivée », a dit le co-créateur de la série, Patrick McKay. « Nous voulions créer un énorme truc tolkiénien épique. »

Amazon est réputé avoir prévu un budget de plus d’un milliard de dollars pour les cinq saisons programmées des « Anneaux de Pouvoir », devant durer chacune dix heures. La première saison, qui sera diffusée à partir du 2 septembre, « réintroduit » le monde de la Terre du Milieu, souligne Patrick McKay.

On y retrouve notamment des versions très rajeunies de Galadriel et Elrond (Morfydd Clark et Robert Aramayo) puisque, même si les Elfes sont censés être éternels, la série se déroule 4.000 ans avant la trilogie de films tournée par Peter Jackson.