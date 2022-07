Ronny Deila après le partage du Standard face à la Gantoise: «Il faut parfois un brin de chance»

Au total, il ne fallut que vingt minutes de pleine maîtrise gantoise pour démanteler un bloc liégeois qui, sur les rotules, n’eut plus que son courage à jeter dans une bagarre devenue inégale. Lemajic, de la tête, scellant ce que l’on pensait – à tort – être les ultimes espoirs liégeois d’arracher un point.

Dans ces conditions pour le moins particulières, et sous une drache de… lendemain de 21 juillet, l’égalisation forcée d’un coup de tête rageur de Dussenne, par ce Standard nouvelle mouture (alors que rien n’a changé ou presque dans son effectif) est porteur d’une signification toute particulière. La mentalité affichée est, effet, à l’exact opposé de l’interminable litanie de non-matchs que ces mêmes joueurs avaient infligé à leur public la saison dernière. lequel ne s’y est pas trompé en fêtant ce premier point du championnat comme s’il s’était agi d’une victoire. Un premier succès d’estime pour les Rouches, en quelque sorte. «Il faut parfois un brin de chance et dans notre malchance, il faut bien convenir qu’on en a bénéficié», admet Ronny Deila. «Mais d’un autre côté, quand on met tellement d’énergie dans la balance, il est normal qu’elle finisse par se rééquilibrer. En continuant à se battre comme il l’a fait, mon groupe m’a envoyé un signal clair par rapport à ce que j’attendais de lui: une mentalité et un courage à toute épreuve. Je suis un coach fier à l’issue de ce premier match.»