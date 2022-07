Guerre en Ukraine: la Russie s’en prend à cinq pays de l’Union européenne

La Russie a annoncé vendredi son intention de dégrader spécifiquement ses relations diplomatiques avec eux. Il s’agit de la Croatie, du Danemark, de la Grèce, de la Slovaquie et de la Slovénie.

La demande de paiements en roubles vise notamment à renforcer la monnaie et à fournir des devises fortes aux banques russes qui ont été coupées des réseaux financiers internationaux par les sanctions. Le changement de statut de la Croatie, du Danemark, de la Grèce, de la Slovaquie et de la Slovénie porte essentiellement sur la capacité de leurs ambassades en Russie à recruter du personnel local, ce que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié d’étape supplémentaire.

Selon les nouvelles règles, la Croatie et la Slovénie ne sont plus autorisées à employer des Russes dans leurs ambassades, tandis que les trois autres pays sont soumis à des conditions plus strictes. M. Peskov a déclaré que d’autres restrictions pourraient voir le jour. Il a déclaré que la nouvelle sanction diplomatique était le résultat de politiques inamicales de ces pays, sans toutefois donner de détails.