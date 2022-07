Tour de France: horaires, profil, favoris…tout ce qu’il faut savoir sur la 20e étape

Ce samedi, la 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2022 sera un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Entre Filippo Ganna et Wout van Aert, les favoris sont nombreux. Le duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pour le maillot jaune continuera également lors de cette avant-dernière étape. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce contre-la-montre.

Une quarantaine de kilomètres attendra les coureurs qui devront rallier Rocamadou. Au programme, des routes sinueuses et vallonnées dans le final mais surtout trois temps temps intermédiaires avec la côte de Magès lors du segment final.