France: la circulation sera chargée ce week-end, voici les routes à éviter

Ce samedi, toute la France est en rouge dans le sens des départs. Tandis que le noir colore la région Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte Bison Futé.

Les départs seront compliqués ce samedi. Certaines autoroutes sont à éviter comme l’A7, entre Lyon et Orange, ou l’A11, entre Paris et Le Mans. De plus, évitez de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 16h et passez la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 12h. Pour ce qui est des retours, l’hexagone est classé rouge autour de la Méditerranée et orange dans le reste du pays. La circulation reste encore difficile dans les grandes villes. Regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.