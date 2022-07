Flandre: un résident décède dans l’incendie d’une maison de repos

Le feu, dont la cause est encore inconnue, s’est déclaré vendredi vers 22h40 au deuxième étage du bâtiment. Il était sous contrôle vers 01h00 du matin.

Le bâtiment de la maison de repos a été rendu inutilisable par l’incendie et les dégâts des eaux provoqués par l’intervention des pompiers. Des contrôles au niveau du gaz et de l’électricité doivent également être réalisés, ce qui peut prendre plusieurs jours. On ne sait pas encore quand les résidents pourront réintégrer le centre.