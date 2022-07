Scène étonnante à l’AS Roma: un supporter fait sa demande en mariage devant José Mourinho (vidéo)

Alors que l’AS Roma a accueilli Paulo Dybala il y a quelques jours lors du mercato estival, les Giallorossi continuent leur préparation au Portugal. Un supporter portugais a rencontré José Mourinho au stade Municipale d’Albufeira, et ce supporter a surpris The Special One en demandant à l’entraîneur de bien vouloir attendre.

En effet, après avoir pris quelques photos avec José Mourinho, le supporter a demandé sa femme en mariage, le tout devant un José Mourinho ébahi, qui n’en croyait pas ses yeux.