Antonio Guterres (Onu) «condamne sans équivoque» les frappes russes contre le port ukrainien d’Odessa

« Le secrétaire général condamne sans équivoque les frappes signalées aujourd’hui dans le port ukrainien d’Odessa », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que « la mise en œuvre intégrale (de l’accord) par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative ».

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a également accusé samedi la Russie d’avoir mené une attaque de missiles « répréhensible » sur le port ukrainien d’Odessa.

« Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales un jour après la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements », a-t-il écrit sur Twitter.