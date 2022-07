D1A: Seraing essuie sa première défaite de la saison lors de son déplacement à Zulte Waregem (2-0)

Après avoir tenu le coup pendant plus d’une heure de jeu, les Sérésiens ont craqué en encaissant un premier but inscrit par Alieu Fadera, monté au jeu quelques minutes auparavant. Leur inefficacité offensive ne leur a pas permis de revenir dans le match et inquiété Zulte qui était clairement aux commandes de cette rencontre.

Les hommes de Mbaye Leye ont fait le break en fin de rencontre grâce à un but de Borja Lopez dans les dernières minutes de la partie.