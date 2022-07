Athlétisme: Cynthia Bolingo est de retour

On peut être absente du principal rendez-vous athlétique de l’année et briller sur les pistes malgré tout. Cynthia Bolingo, la recordwoman de Belgique du 400 m (50.29), restée au pays parce qu’elle n’avait plus couru depuis sa blessure au genou lors des championnats de Belgique indoor et l’opération qui avait suivi, semble retrouver des ailes.

La Bruxelloise, qui avait déjà effectué une rentrée encourageante la semaine dernière à Ninove en bouclant son tour de piste en 52.08 a fait encore mieux ce samedi à Huizingen, un meeting organisé dans le cadre de la Flanders Cup. En s’imposant en 51.19, le 5e temps de sa carrière, elle a confirmé qu’elle était bel et bien de retour aux affaires et a largement réussi le minimum pour l’Euro de Munich (15-21 juillet) qui est de 51.70, à trois jours de la date limite.