Loïc Bessilé décisif pour le Sporting Charleroi: «Dès que je sens une possibilité, j’y vais à fond»

Contre Eupen (3-1), Loïc Bessilé a livré un match plein. Le Togolais a peut-être été l’élément le plus solide de l’arrière-garde carolo. Mais il a également inscrit le deuxième but carolo, qui a valu son pesant d’or quand le Sporting a souffert en fin de rencontre.

Le défenseur est un récidiviste, lui qui avait déjà marqué à deux reprises l’an passé, au Cercle et contre Ostende. C’est son second but également du crâne, lui qui ne mesure jamais que 1m83 sous la toise. « C’est vrai que je suis capable de marquer de la tête. Dès que je sens une possibilité, j’y vais à 100 %. C’est ce qui m’a réussi aujourd’hui (samedi) », commente l’ancien Bordelais. Désormais, Ryota Morioka cherche directement sa tête sur les phases arrêtées… « Il met de bons ballons. Après, c’est à nous de couper. On a d’autres bons joueurs de la tête comme Badji ou Stefan (Knezevic). C’est à nous d’être présent », sourit-il.